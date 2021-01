Tutto quello che c’è da sapere sul chipset Intel Z590 e non solo! (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ecco Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo chipset Intel Z590, H570, B560 e H510, e le differenze sostanziali con il precedente Z490 In concomitanza con l’annuncio delle nuove CPU di Intel Rocket Lake, di cui vi abbiamo parlato in questa notizia, i partner del team blu hanno mostrato al mondo i primi modelli basati sul nuovo chipset Z590. Le nuove schede madri di Intel, promettono il supporto nativo al PCIe 4.0, ma solo con soluzioni Rocket Lake, il supporto USB 3.2 Gen2x2 dal chipset, e un comparto di alimentazione rivisto ed aggiornato, nonostante la riduzione del numero di core almeno per il top gamma Core i9-11900K. Che come abbiamo visto, è passato dai 10 core/20-thread del precedente ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 gennaio 2021) Eccoche c’è dasul nuovo, H570, B560 e H510, e le differenze sostanziali con il precedente Z490 In concomitanza con l’annuncio delle nuove CPU diRocket Lake, di cui vi abbiamo parlato in questa notizia, i partner del team blu hanno mostrato al mondo i primi modelli basati sul nuovo. Le nuove schede madri di, promettono il supporto nativo al PCIe 4.0, ma solo con soluzioni Rocket Lake, il supporto USB 3.2 Gen2x2 dal, e un comparto di alimentazione rivisto ed aggiornato, nonostante la riduzione del numero di core almeno per il top gamma Core i9-11900K. Che come abbiamo visto, è passato dai 10 core/20-thread del precedente ...

