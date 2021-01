The Equalizer: il trailer della serie reboot con Queen Latifah (Di lunedì 18 gennaio 2021) Queen Latifah nel trailer del reboot al femminile targato CBS The Equalizer, l'attrice interpreta una vigilante a cui si rivolge chi non ha più alcuna speranza. Queen Latifah è la star del trailer di The Equalizer, serie prodotta da CBS che reimmagina in versione femminile la saga action interpretata da Denzel Washingston. Nella versione CBS Robert McCall diventa Robyn McCall (Queen Latifah), enigmatica donna con un misterioso passato che usa le sue abilità di ex agente della Cia per aiutare coloro che si trovano in un vicolo cieco. Negli USA la serie debutterà il 7 febbraio subito dopo il Super Bowl LV su CBS Network. Robyn McCall si presenta ai più ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 gennaio 2021)neldelal femminile targato CBS The, l'attrice interpreta una vigilante a cui si rivolge chi non ha più alcuna speranza.è la star deldi Theprodotta da CBS che reimmagina in versione femminile la saga action interpretata da Denzel Washingston. Nella versione CBS Robert McCall diventa Robyn McCall (), enigmatica donna con un misterioso passato che usa le sue abilità di ex agenteCia per aiutare coloro che si trovano in un vicolo cieco. Negli USA ladebutterà il 7 febbraio subito dopo il Super Bowl LV su CBS Network. Robyn McCall si presenta ai più ...

UniMoviesBlog : In cerca di redenzione nel full trailer di #TheEqualizer, la serie con #QueenLatifah - badtasteit : #TheEqualizer: guarda il primo full trailer della nuova serie con Queen Latifah - CalabreseClb : 'Quando preghi per la pioggia, il fango va messo in conto.' Robert McCall - The Equalizer - - removies_off : The Equalizer – Il vendicatore, di Antoine Fuqua (USA 2014) - concettaconsoli : @lorepregliasco “Quando preghi per la pioggia , il fango va messo in conto “(The Equalizer). -

Ultime Notizie dalla rete : The Equalizer The Equalizer: il nuovo trailer della serie tv reboot con protagonista Queen Latifah Sky Tg24 The Equalizer: il trailer della serie reboot con Queen Latifah

Queen Latifah nel trailer del reboot al femminile targato CBS The Equalizer, l'attrice interpreta una vigilante a cui si rivolge chi non ha più alcuna speranza. Queen Latifah è la star del trailer di ...

In cerca di redenzione nel full trailer di The Equalizer, la serie con Queen Latifah

Poche ore fa CBS ha diffuso in rete il full trailer di The Equalizer, la nuova serie reboot con protagonista Queen Latifah.

Queen Latifah nel trailer del reboot al femminile targato CBS The Equalizer, l'attrice interpreta una vigilante a cui si rivolge chi non ha più alcuna speranza. Queen Latifah è la star del trailer di ...Poche ore fa CBS ha diffuso in rete il full trailer di The Equalizer, la nuova serie reboot con protagonista Queen Latifah.