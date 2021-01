Superstite di Aushwitz oggi si vaccina

Leggi su kronic

(Di lunedì 18 gennaio 2021) I campi di concentramento disono stati un vero dramma per un uomo che quest’sicontro il Coronavirus. sami modiani(web source)Sopravvivere sia alla seconda guerra mondiale che all’epidemia da Coronavirus sembra impossibile. C’è però chi ce l’ha fatta, come Sami Modiani. L’uomo,90enne, ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid nella giornata diall’Università Campus Bio-Medico di Roma. Leggi qui –> Sigaretta “letale”: il Dna lo incastra dopo 14 anni Leggi qui —> Vaccini: governo esultante ma sono già terminati Si tratta di un grande traguardo per lui, che da giovane ha avuto grande paura della morte, soprattutto perché è dovuto passare dai campi di concentramento di, in un vero e proprio ...