Stasera tutto è possibile non in onda stasera | slitta per calcio e politica

(Di lunedì 18 gennaio 2021)non inlunedì 18 e martedì 19 gennaio tra Tg2 Post e Coppa Italia Nemmeno il tempo di iniziare esparisce dal palinsesto di Rai 2. Dopo il buon successo della prima puntata con oltre 2 milioni di spettatori, la divertente trasmissione tra giochi e divertimento sarebbe dovuta andare inlunedì 18 gennaio. Una variazione rispetto all’appuntamento del martedì causata dalla Coppa Italia. Invece a sorpresa salta anche lunedì. Infatti lunedì 18 gennaio Rai 2 decide di mandare inuno speciale TG2 Post dedicato alla giornatache si annuncia particolarmente interessante vista l’attuale crisi in atto di cui non è chiaro ...

chetempochefa : Stasera a #CTCF il professor @RobertoBurioni ci racconterà tutto su 'la variante inglese'. Vi aspettiamo dalle 20.… - Glongari : #Mandzukic al #Milan. Tutto confermato. Stasera l’arrivo a Milano e domani le visite mediche @tvdellosport… - SerieA : Si inizia stasera con @acmilan - @TorinoFC_1906. Ecco tutto il programma degli ottavi di finale di #CoppaItalia - LaGio_91 : @ciccio_squirtle Nessuno ha detto che ha previsto tutto. Semplicemente riguardandolo stasera e sentendo Bruce Willi… - rcarangelo : RT @salernonotizie: Bocchini in sala stampa chiede scusa ai tifosi: “Stasera sbagliato tutto” -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera tutto

Stasera tutto è possibile non in onda stasera lunedì 18 o martedì 19 gennaio ecco perchè e quando torna in onda il programma ...Sconcertante prestazione della Salernitana, demolita (5-0) al ‘Castellani’ da un Empoli torrenziale. Non cerca alibi Riccardo Bocchini, vice di Castori, in mixed zone: “Innanzitutto ci teniamo a scusa ...