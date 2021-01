Serie C, promossi e bocciati 19° giornata (Di lunedì 18 gennaio 2021) La 19° giornata è andata in archivio in Serie C: vediamo insieme i promossi e bocciati dei tre raggruppamenti. Serie C, promossi e bocciati Girone A Promosso – Lucchese: i rossoneri di Mister Lopez sono sempre ultimi con appena 13 punti conquistati in 19 partite, ma il pareggio in rimonta strappato alla capolista Renate sabato pomeriggio è un bel segnale in vista del girone di ritorno. I toscani hanno attualmente solo un punto di ritardo sul penultimo posto del Livorno che vale i playout e le possibilità di conquistare la salvezza ci sono tutte. Bisogna semplicemente crederci. Bocciato – Novara: come anticipato ieri prima della partita col Como, i piemontesi non vincono dal 2-3 al Livorno della 6° giornata e la sconfitta di poche ore fa, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) La 19°è andata in archivio inC: vediamo insieme idei tre raggruppamenti.C,Girone A Promosso – Lucchese: i rossoneri di Mister Lopez sono sempre ultimi con appena 13 punti conquistati in 19 partite, ma il pareggio in rimonta strappato alla capolista Renate sabato pomeriggio è un bel segnale in vista del girone di ritorno. I toscani hanno attualmente solo un punto di ritardo sul penultimo posto del Livorno che vale i playout e le possibilità di conquistare la salvezza ci sono tutte. Bisogna semplicemente crederci. Bocciato – Novara: come anticipato ieri prima della partita col Como, i piemontesi non vincono dal 2-3 al Livorno della 6°e la sconfitta di poche ore fa, in ...

