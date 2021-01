Se nel pub dei negazionisti attaccano un cronista di Repubblica

(Di lunedì 18 gennaio 2021) In un pub di Bologna, si consuma ben oltre le 18. Alcuni avventori, anzi, si fermano anche dopo le 22, quando scatta il coprifuoco. Inevitabile, allora, l’intervento della polizia municipale. A quanto pare, anche nei giorni scorsi c’erano stati episodi simili per l’esercizio commerciale felsineo. Ma nessuno era stato ripreso da Valerio Lo Muzio, giornalista diche – per questo motivo – ha dovuto fronteggiare l’ira dei proprietari del locale. Il giornalistaaggredito, per tutta la serata, aveva documentato i discorsidei clienti del pub, alcuni dei quali sono arrivati a mostrargli grafici cartesiani per dimostrare la teoria dell’entropia, quella dei 200 coronavirus presenti in natura e la scelta del virus che «doveva spaventarci», quella del deep state e dei poteri forti che iniettano il 5G con un ...

WRicciardi : Bologna, una serata nel pub negazionista: 'Il Covid non esiste, vogliono metterci paura' - Lotus_1979 : @antorendina Doveva ancora entrare nel pub o era appena uscito? - leandro_verde : #Bologna, una serata nel pub negazionista: 'Il Covid non esiste, vogliono metterci paura' - StefanoGreco7 : Una banda di esaltati, che si permettono anche di minacciare giornalisti e forze dell'ordine. Esiste anche questa t… - leobellandi : Bologna, una serata nel pub negazionista: 'Il Covid non esiste, vogliono metterci paura' -

Ultime Notizie dalla rete : nel pub

A yellow warning for rain will be in place across the entire county for a 27-hour period later this week - while flood alerts remain in place.Carabinieri e polizie locali hanno messo in campo numerosi controlli per vagliare le eventuali trasgressioni di bar e pub che hanno promesso ... i primi contagi nel Veneto nel febbraio del 2020.