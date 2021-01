Russell Crowe difende pubblicamente Master and Commander: "i giovani non hanno concentrazione" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Russell Crowe non ci sta: dopo gli attacchi di un utente (un troll?) su Twitter al film di Peter Weir Master and Commander, l'attore è sceso in campo con una difesa appassionata della pellicola: "i giovani d'oggi non hanno capacità di concentrazione". Leggi su nospoiler (Di lunedì 18 gennaio 2021)non ci sta: dopo gli attacchi di un utente (un troll?) su Twitter al film di Peter Weirand, l'attore è sceso in campo con una difesa appassionata della pellicola: "id'oggi noncapacità di".

L'attore non ci ha pensato due volte a mandare al diavolo un fan poco rispettoso contro un film ritenuto un grande di Peter Weir.

Russel Crowe risponde alle critiche rivolte a “Master & Commander – Sfida ai confini del mare”

Secondo quanto affermato da Variety, Russel Crowe non è riuscito a rimanere in silenzio di fronte alle critiche rivolte a “Master & Commander – Sfida ai confini del mare”. Peter Weirs film is brillian ...

