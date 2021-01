Roma, è allarme ghiaccio: Panoramica chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma: ghiaccio sulle strade e traffico nel caos. Problemi di viabilità questa mattina per la presenza del ghiaccio su alcune strade di Roma. Le temperatura andate sotto lo zero nella notte stanno ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021)sulle strade enel caos. Problemi di viabilità questa mattina per la presenza delsu alcune strade di. Le temperatura andate sotto lo zero nella notte stanno ...

Problemi di viabilità questa mattina per la presenza di ghiaccio su alcune strade di Roma. Le temperatura andate sotto lo zero nella notte stanno mettendo in ginocchio la circolazione ...

Chi è Manolo Gambini il detenuto evaso da Rebibbia dopo aver scavalcato la recinzione

Manolo Gambini, il 41enne di Cerveteri in fuga, deve ancora scontare sei anni di carcere. Non è tuttavia la prima volta che Roma diventa scenario di una evasione ...

