Renzi non ci sta: "Maggioranza risicata. Conte vuole i voti di Iv e la mia testa" (Di lunedì 18 gennaio 2021) “321 voti alla Camera sono cinque voti in più del quorum, è una Maggioranza risicata”. A dirlo è il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenuto alla trasmissione Tg2 Post, su Rai2. “Il tentativo di Conte di buttare fango su di noi dicendo che abbiamo fatto polemica su niente è insopportabile”, attacca l’ex premier, che commenta amaro anche il sì dell’ormai ex forzista Renata Polverini: “Conte ha fatto appello a popolari, liberali e socialisti. Mi sfugge a quale di queste appartenga Renata Polverini”. E poi, su Conte: “Fa la Maggioranza con chiunque”. “Qui in un calciomercato di senatori stanno cercando solo di prendere questo o quello”, continua Renzi. “E’ stato più al telefono con i senatori che con Pfizer che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) “321alla Camera sono cinquein più del quorum, è una”. A dirlo è il leader di Italia viva, Matteo, intervenuto alla trasmissione Tg2 Post, su Rai2. “Il tentativo didi buttare fango su di noi dicendo che abbiamo fatto polemica su niente è insopportabile”, attacca l’ex premier, che commenta amaro anche il sì dell’ormai ex forzista Renata Polverini: “ha fatto appello a popolari, liberali e socialisti. Mi sfugge a quale di queste appartenga Renata Polverini”. E poi, su: “Fa lacon chiunque”. “Qui in un calciomercato di senatori stanno cercando solo di prendere questo o quello”, continua. “E’ stato più al telefono con i senatori che con Pfizer che ...

