Procida 2022 | De Giovanni | Fierissimo | farà conoscere ancora di più la polifonia culturale dell’Italia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “Ben felice percapitale della cultura italiana del”. Lo scrittore napoletano Maurizio denon nasconde la sua gioia e, parlando con l’AdnKronos, sottolinea che “da campano e da napoletano sonoche sarà la capitale della Cultura italiana per il. Sono convinto che questo servirà a faredi più agli italiani quanto sia bella la ricchezza e ladi questa Nazione”. Despiega di aver “sostenutocon forza” dal momento che “è un luogo straordinario di cultura. Bellissimo e ingiustamente meno reclamizzato rispetto alle altre meravigliose località del Golfo come Capri e Ischia, oppure Sorrento e Amalfi. Ma in realtà non ...