Pisa, ceduto Giani al Pontedera: ufficiale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pisa - Con un breve comunicato ufficiale, il Pisa annuncia il trasferimento della punta Elia Giani al Pontedera ."Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito con il Pontedera la cessione a titolo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021)- Con un breve comunicato, ilannuncia il trasferimento della punta Eliaal."IlSporting Club comunica di aver definito con illa cessione a titolo ...

sportli26181512 : Pisa, ceduto Giani al Pontedera: ufficiale: L'attaccante lascia i nerazzurri in prestito - tabellamercatob : 18^ giornata #SerieB Quattro gare alle 14.00 Formazioni/3 #PisaBrescia Tre cambi #Pisa: Meroni, De Vitis e Sibilli… - Domenico1oo777 : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito fino al termine della stagione il portiere, classe 1994,… - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito fino al termine della stagione il portiere, classe 1994,… - JuveReTransfers : UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito fino al termine della stagione il portiere, classe 199… -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa ceduto Pisa, ceduto Giani al Pontedera: ufficiale Corriere dello Sport.it Gori è il re delle plusvalenze da record del Pisa

La cessione del portiere e gli altri affari di mercato valgono 4 milioni di euro nel bilancio al 30 giugno 2020 ...

LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Pisa e Pordenone in vantaggio, raddoppia il Monza

SERIE B, 18^ GIORNATA ChievoVerona-V.Entella 2-1 [50' Ciciretti (C), 54' De Luca (C), 76' Brunori (E)] - giocata ieri Vicenza-Frosinone.

La cessione del portiere e gli altri affari di mercato valgono 4 milioni di euro nel bilancio al 30 giugno 2020 ...SERIE B, 18^ GIORNATA ChievoVerona-V.Entella 2-1 [50' Ciciretti (C), 54' De Luca (C), 76' Brunori (E)] - giocata ieri Vicenza-Frosinone.