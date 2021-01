Pierpaolo Pretelli, colpo di testa al GF Vip e nuovo look. La reazione di Giulia Salemi è epica (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nonostante la sbroccata di Pierpaolo Pretelli, la famiglia si è ben guardata dal restare a casa e domenica 17 gennaio la mamma è stata ospite del Live della D’Urso. Il tema è noto, si parla ancora di Pier, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, ex gieffina tanto amata dalla famiglia Pretelli. La scorsa settimana il concorrente del reality show ha avuto una lite con la famiglia, accusa di non aver mantenuto fede a una sua richiesta, quella di non andare in televisione o rilasciare interviste durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Sia la mamma che il fratello, infatti, sono spesso ospiti dei programmi Mediaset per raccontare e commentare il percorso dell’ex velino di Striscia la Notizia nella casa di Cinecittà, la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e il flirt con l’influencer ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nonostante la sbroccata di, la famiglia si è ben guardata dal restare a casa e domenica 17 gennaio la mamma è stata ospite del Live della D’Urso. Il tema è noto, si parla ancora di Pier,ed Elisabetta Gregoraci, ex gieffina tanto amata dalla famiglia. La scorsa settimana il concorrente del reality show ha avuto una lite con la famiglia, accusa di non aver mantenuto fede a una sua richiesta, quella di non andare in televisione o rilasciare interviste durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Sia la mamma che il fratello, infatti, sono spesso ospiti dei programmi Mediaset per raccontare e commentare il percorso dell’ex velino di Striscia la Notizia nella casa di Cinecittà, la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e il flirt con l’influencer ...

tuttopuntotv : Live non è la d’Urso, mamma di Pierpaolo Pretelli: “contento lui” #gfvip #gfvip5 #tzvip #noneladurso - Tomply1 : RT @EsattoC: PIERPAOLO PRETELLI: UN VIDEO HOT DELL’EX VELINO 30ENNE, FA TORNARE IL BUON UMORE.?? A partire dalle 12:30 sulla nostra pagina… - Novella_2000 : Un gioco di Tommaso scatena lo scontro acceso tra Dayane e Pierpaolo: 'Sei solo invidiosa' (VIDEO) #gfvip - GiuseppeporroIt : La mamma di Pierpaolo Pretelli: 'Non ce l'abbiamo con Giulia Salemi. Mi piacerebbe come nuora' - vale1586stella : RT @thejlawgamesx: pierpaolo pretelli esattamente una settimana fa con gli occhi a cuoricino per elisabetta gregoraci (no ma lui l’ha super… -