Pfizer consegna e decide quando | perché con gli accordi europei vaghi gli avvocati potrebbero servire a poco

(Di lunedì 18 gennaio 2021). Negli equilibri di potere di una campagna vaccinale a dirimpegnativa ora non c’è dubbio su quale sia l’ago della bilancia. L’azienda produttrice del primo vaccino anti Covid autorizzato in Europa ha letteralmente imposto ai Paesi membri un rallentamento nelle consegne senza che questi potessero fare nulla. «Lavori di ampliamento dello stabilimento» ha detto l’azienda americana, annunciando in prima battuta un ritardo fino a 4 settimane. Lo scalpitare europeo alla notizia ha prodotto nelle ore successive una riduzione del ritardo previsto a 1 settimana, con la promessa da parte didi recuperare il gap dellaa partire dal 25 di gennaio. Promesse a parte, di fatto ladella fornitura ...

zaiapresidente : ?? In questa tabella, quanto le Regioni sono state penalizzate nella consegna di vaccino da parte di Pfizer prevista… - saccarolapaola : RT @zaiapresidente: ?? In questa tabella, quanto le Regioni sono state penalizzate nella consegna di vaccino da parte di Pfizer prevista per… - Andrea751201 : RT @Open_gol: Dall'Italia con Arcuri agli altri Paesi europei sono partite le minacce legali contro il ritardo di Pfizer nella consegna dei… - Dome689 : RT @Open_gol: Dall'Italia con Arcuri agli altri Paesi europei sono partite le minacce legali contro il ritardo di Pfizer nella consegna dei… - Open_gol : Dall'Italia con Arcuri agli altri Paesi europei sono partite le minacce legali contro il ritardo di Pfizer nella co… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer consegna

Nel frattempo sale al 71,2% la somministrazione dei vaccini Pfizer in Sardegna. Sul totale di 33.330 dosi consegnate all'Isola ne sono state inoculate 23.728. Lo si evince dal report del Governo in ...(Clicmedicina) È del 53% il taglio della distribuzione dei vaccini anti Covid Pfizer-BioNTech prevista per la regione Veneto. Il piano prevedeva la consegna di 40 confezioni per una totale di 39mila ...