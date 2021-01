Pandemia mondiale? Assalto al parlamento? Macché! La prima pagina del New York Times è per i 'giovani che giocano troppo ai videogiochi' (Di lunedì 18 gennaio 2021) New York Times ha pubblicato una storia incentrata su come i bambini stanno trascorrendo troppo tempo giocando ai videogiochi e usando i loro telefoni durante la Pandemia Covid-19. Ora, la storia è sulla prima pagina del giornale. L'articolo, pubblicato il 16 gennaio, citava alcuni esperti e presentava molti numeri "spaventosi" per quanto riguarda lo screentime. Ma ha anche sorvolato sul fatto che i videogiochi e Internet hanno aiutato molte persone, bambini e adulti, a rimanere in contatto durante questo periodo terribile. L'intero post riporta la testimonianza di una famiglia. Il loro figlio gioca a molti videogiochi per connettersi con i suoi amici. Suo padre e sua madre sono preoccupati per quanto tempo trascorre davanti allo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 gennaio 2021) Newha pubblicato una storia incentrata su come i bambini stanno trascorrendotempo giocando aie usando i loro telefoni durante laCovid-19. Ora, la storia è sulladel giornale. L'articolo, pubblicato il 16 gennaio, citava alcuni esperti e presentava molti numeri "spaventosi" per quanto riguarda lo screentime. Ma ha anche sorvolato sul fatto che ie Internet hanno aiutato molte persone, bambini e adulti, a rimanere in contatto durante questo periodo terribile. L'intero post riporta la testimonianza di una famiglia. Il loro figlio gioca a moltiper connettersi con i suoi amici. Suo padre e sua madre sono preoccupati per quanto tempo trascorre davanti allo ...

