“Nessun rispetto di me come padre!”, Pierpaolo Pretelli durissimo contro Dayane Mello (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli si è detto carico in vista della nuova puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. “Questa sera con le parole mi devono fermare”, ha ammesso l’ex Velino parlando con Giulia Salemi. La giovane gli ha riferito ciò che si sono dette durante il loro confronto con Dayane Mello. Quest’ultima si sarebbe lamentata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 gennaio 2021)si è detto carico in vista della nuova puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. “Questa sera con le parole mi devono fermare”, ha ammesso l’ex Velino parlando con Giulia Salemi. La giovane gli ha riferito ciò che si sono dette durante il loro confronto con. Quest’ultima si sarebbe lamentata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LegaSalvini : Marco Campomenosi: inquietanti ombre sull’accordo tra Ue e Cina, tutelati gli interessi di Berlino e Parigi, nessun… - blogtivvu : “Nessun rispetto di me come padre!”, Pierpaolo durissimo contro Dayane #gfvip - ProvinciadiRE : Dei 94 nuovi positivi residenti in provincia il numero maggiore di casi si registra a Reggio Emilia (30), Casalgran… - sottile_blu : @annamasera @umanesimo @LaStampa Con rispetto per chi risponde, nell’articolo non ci sono “errori”, ma menzogne. L… - scemochileggeah : RT @daienagnegnegne: Pierpaolo che dice che Dayane gli ha mancato di rispetto in quanto padre perché gli ha fatto il gesto del cagnolino. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun rispetto Como: «Nessun rispetto per scuola e famiglie La Provincia di Como “Nessun rispetto di me come padre!”, Pierpaolo Pretelli durissimo contro Dayane Mello

Io ho sempre portato rispetto perchè è una madre e da madre qual è non ha avuto rispetto per me padre visto che mi ha descritto come un cagnolino, quando ho mio figlio a casa che mi guarda! Pretelli ...

Covid: seconda dose per i vaccinati foggiani. “Nessuna reazione avversa e zero sintomi. Adesso potremmo ‘prendere a schiaffi’ il virus”

Somministrata dopo almeno 21 giorni per raggiungere la massima efficacia. Tutti e quattro i vaccinati non hanno riferito reazioni alla prima somministrazione se non piccoli fastidi ...

Io ho sempre portato rispetto perchè è una madre e da madre qual è non ha avuto rispetto per me padre visto che mi ha descritto come un cagnolino, quando ho mio figlio a casa che mi guarda! Pretelli ...Somministrata dopo almeno 21 giorni per raggiungere la massima efficacia. Tutti e quattro i vaccinati non hanno riferito reazioni alla prima somministrazione se non piccoli fastidi ...