Napoli travolgente con la Fiorentina (Di lunedì 18 gennaio 2021) di Diego Pantani II Napoli, dopo due vittorie sofferte con Udinese al 90? ed Empoli in Coppa Italia, sfodera una prestazione super contro la Fiorentina con un roboante 6-0 al ‘Maradona’. II Napoli visto in campo ieri è spietato e passa subito in vantaggio, al 5’pt Lozano spinge sulla destra, Petagna arpiona il pallone e lo passa ad Insigne che, con diagonale chirurgico, fa la rete dell’1-0. I viola tentano l’immediato pareggio e lo sfiorano al 23’pt quando, su un cross di Biraghi, svirgola Demme col tacco, il pallone si dirige verso l’incrocio ma Koulibaly riesce a salvare mandando il pallone sulla traversa. Al 27’pt Ospina compie l’unica parata ma fondamentale della sua partita su un tiro pericoloso di Ribery, ma di tuffo in slancio riesce a sventare la minaccia. II Napoli, scampato il pericolo, si riporta in avanti ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) di Diego Pantani II, dopo due vittorie sofferte con Udinese al 90? ed Empoli in Coppa Italia, sfodera una prestazione super contro lacon un roboante 6-0 al ‘Maradona’. IIvisto in campo ieri è spietato e passa subito in vantaggio, al 5’pt Lozano spinge sulla destra, Petagna arpiona il pallone e lo passa ad Insigne che, con diagonale chirurgico, fa la rete dell’1-0. I viola tentano l’immediato pareggio e lo sfiorano al 23’pt quando, su un cross di Biraghi, svirgola Demme col tacco, il pallone si dirige verso l’incrocio ma Koulibaly riesce a salvare mandando il pallone sulla traversa. Al 27’pt Ospina compie l’unica parata ma fondamentale della sua partita su un tiro pericoloso di Ribery, ma di tuffo in slancio riesce a sventare la minaccia. II, scampato il pericolo, si riporta in avanti ...

