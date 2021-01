(Di lunedì 18 gennaio 2021)- Ilpotrà contare per il resto della stagione su Armando: il difensore scuola Napoli , ceduto lo scorso ottobre inai croati del, rientra in Brianza per ...

sportli26181512 : Monza, torna Anastasio dal prestito al Rijeka: Il ragazzo è cresciuto nel Napoli - sportli26181512 : Monza, UFFICIALE: torna Anastasio: Armando Anastasio torna ufficialmente al... - TUTTOB1 : UFFICIALE - Monza, torna Anastasio - MCalcioNews : Monza, torna Anastasio dal prestito - ACMonza : Anastasio torna al Monza!???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Monza torna

Corriere dello Sport.it

Il Pala Agnelli resta stregato per le gatte, autrici di una prova opaca Candi «Sempre in balia del loro gioco» ...Dopo circa 3 mesi trascorsi in Croazia al Rijeka, per Armando Anastasio arriva il rientro al Monza. A comunicarlo è stato lo stesso club brianzolo attraverso la seguente nota: “Armando Anastasio torna ...