Milan, con Mandzukic vai sul sicuro: lui e Ibrahimovic garantiscono più di 50 trofei in carriera (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mario Mandzukic e Zlatan Ibrahimovic nuova coppia d'attacco del Milan. Nonostante i rossoneri stiano puntando su una rosa decisamente giovane, i due attaccanti risultano delle belle eccezioni. Il motivo? Molto semplice: prima lo svedese e poi il croato sono garanzie di... trofei.Per puntare allo scudetto, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Diavolo si affiderà ad una coppia da 73 anni in due, ma anche da oltre 50 trofei in carriera. I numeri di Mandzukic parlano chiaro: 23 trofei e 233 gol tra i due club di Zagabria, Wolfsburg, Bayern, Atletico, Juve, Al-Duhail e nazionale croata maggiore. Per Ibrahimovic il discorso si fa ancora più importante con 31 trofei e 541 reti, portando la coppia a un totale di 54 ...

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - AntoVitiello : Mario #Mandzukic ad un passo dal #Milan, accordo vicinissimo con l'attaccante croato. - AntoVitiello : #Milan, accelerata decisiva pure per #Tomori (in prestito) oltre #Mandzukic (6 mesi con opzione), ore caldissime pe… - lucadonnici : Criptovalute e interattività, la scelta innovativa del Milan in un mondo sempre più digitale. - Milannews24_com : #Mandzukic ha concluso le visite mediche con il #Milan Domani la firma -