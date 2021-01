L’ex vice di Setien al Barcellona Eder Sarabia nominato allenatore dell’FC Andorra, la squadra di… Piqué (Di lunedì 18 gennaio 2021) Era stato uno dei pochi calciatori a difenderlo all'epoca in cui era vice di Setien al Barcellona. Adesso Gerard Piqué lo ha scelto come allenatore del suo FC Andorra. Parliamo di Eder Sarabia diventato ufficialmente tecnico della squadra spagnola che milita nell'equivalente della Serie C iberica.A comunicare la scelta del mister è stata la stessa società con una nota e alcuni post social pubblicati nelle varie pagine. "Eder Sarabia sarà presentato ufficialmente come capo allenatore dell'FC Andorra domani, martedì 19 gennaio. Il 40enne di Bilbao, con una carriera come secondo allenatore di squadre di alto livello come FC Barcelona, ??Real Betis e UD ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Era stato uno dei pochi calciatori a difenderlo all'epoca in cui eradial. Adesso Gerardlo ha scelto comedel suo FC. Parliamo didiventato ufficialmente tecnico dellaspagnola che milita nell'equivalente della Serie C iberica.A comunicare la scelta del mister è stata la stessa società con una nota e alcuni post social pubblicati nelle varie pagine. "sarà presentato ufficialmente come capodell'FCdomani, martedì 19 gennaio. Il 40enne di Bilbao, con una carriera come secondodi squadre di alto livello come FC Barcelona, ??Real Betis e UD ...

