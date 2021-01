L’Atalanta sbatte contro il Genoa: finisce 0-0 (Di lunedì 18 gennaio 2021) finisce 0-0 la sfida tra Atalanta e Genoa, primo posticipo della diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri soffrono nel primo tempo e rischiano più di una volta di andare sotto, contro un Grifone coraggioso e ben messo in campo. Nella ripresa i padroni di casa prendono il controllo del campo e schiacciano l'avversario, ma sbattono sul muro eretto dagli uomini di Ballardini e non la sbloccano, mancando l'aggancio alla zona Champions League.Risultati (diciottesima giornata): Lazio-Roma 3-0, Bologna-Verona 1-0, Torino-Spezia 0-0, Sampdoria-Udinese 2-1, Napoli-Fiorentina 6-0, Sassuolo-Parma 1-1, Crotone-Benevento 4-1, Atalanta-Genoa 0-0, ore 20.45 Inter-Juventus, lunedì 18/1 ore 20.45 Cagliari-MilanClassifica: Milan 40, Inter 37, Roma, Napoli 34, Juventus 33, Atalanta 32, Lazio 31, Sassuolo 30, Verona ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 gennaio 2021)0-0 la sfida tra Atalanta e, primo posticipo della diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri soffrono nel primo tempo e rischiano più di una volta di andare sotto,un Grifone coraggioso e ben messo in campo. Nella ripresa i padroni di casa prendono illlo del campo e schiacciano l'avversario, ma sbattono sul muro eretto dagli uomini di Ballardini e non la sbloccano, mancando l'aggancio alla zona Champions League.Risultati (diciottesima giornata): Lazio-Roma 3-0, Bologna-Verona 1-0, Torino-Spezia 0-0, Sampdoria-Udinese 2-1, Napoli-Fiorentina 6-0, Sassuolo-Parma 1-1, Crotone-Benevento 4-1, Atalanta-0-0, ore 20.45 Inter-Juventus, lunedì 18/1 ore 20.45 Cagliari-MilanClassifica: Milan 40, Inter 37, Roma, Napoli 34, Juventus 33, Atalanta 32, Lazio 31, Sassuolo 30, Verona ...

