“Issues” dei Korn e l’alienazione di fine millennio

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Erano all’apice del successo inel ’99 quando escì ““, il loro quarto album e considerato l’ultimo capolavoro della band californiana. Nulla forse avrebbe potuto superare il successo del precedente “Follow The Leader“, valso un Grammy Award e il maggior numero di copie vendute per la band, così Jonathan Davis e i suoi decidono di cambiare strada. Si opta per un ritorno al metal, scuro, aggressivo, tonante, ma sempre alle loro condizioni. Il Nu-metal era il fenomeno del momento in quegli anni. Deftones, Limp Bizkit e System Of A Down dominavano l’ormai defunta MTV, gli Slipknot erano già diventati delle chimere della nuova scena metal con “Iowa” e iavevano dato vita al movimento ormai quasi cinque anni prima con il loro esordio omonimo. Tuttavia scelgono di non percorrere la strada già battuta del rapcore, ma di ...