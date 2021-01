In morte di Adriano Urso | pianista jazz

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il sabato sera, per tradizione familiare, guardiamo un film tutti insieme. La tradizione familiare non comprende in realtà tutti, chiunque abbia un figlio adolescente ben lo sa, convincerli a fare qualcosa insieme al resto della famiglia è impresa nella quale riuscirebbe a fatica anche un supereroe, figuriamoci due genitori come me e mia moglie Marina. Quindi per tradizione familiare il sabato sera guardiamo un film tutti insieme, e quel tutti insieme riguarda me, mia moglie, i gemelli, mia suocera e basta. Mia figlia Lucia, da che è divenuta maggiorenne, in genere il sabato sera stava a cena fuori, rientrando sempre in orari decenti, su questo, lo confesso, sono un genitore molto ma molto tradizionale. Mio figlio Tommaso se ne sta in chiuso in camera sua, a giocare online coi suoi amici. Dopo che il Covid è giunto a scombinare le nostre abitudini, quelle macro, come andare al lavoro ...