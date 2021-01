Il Meteo per l’Italia del 18 gennaio, temperature in netta discesa (Di lunedì 18 gennaio 2021) La perturbazione in transito sull’Italia concede una tregua al territorio ma lascia intonso il flusso di aria fredda e conseguenti temperature in netto calo, non sono attive allerta Meteo: queste le principali previsioni di oggi lunedì 18 gennaio 2021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 17 gennaio, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 18 gennaio la cartina dell’Italia è verde e non sono quindi attive allerta su tutte le regioni della Penisola. Il bollettino di criticità e allerta per il #18gennaio è VERDE perrischio idraulicorischio idrogeologicorischio temporali Il colore Verde indica assenza ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021) La perturbazione in transito sulconcede una tregua al territorio ma lascia intonso il flusso di aria fredda e conseguentiin netto calo, non sono attive allerta: queste le principali previsioni di oggi lunedì 182021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 17, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 18la cartina delè verde e non sono quindi attive allerta su tutte le regioni della Penisola. Il bollettino di criticità e allerta per il #18è VERDE perrischio idraulicorischio idrogeologicorischio temporali Il colore Verde indica assenza ...

