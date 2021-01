Governo: Renzi, ‘vedremo al Senato, con un voto in più hai fiducia, ma difficoltà in commissione’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Vediamo se al Senato ci saranno i numeri per la maggioranza assoluta. Basta un voto in più dipende per far cosa, chi ha esperienza parlamentare sa che formalmente per ottenere la fiducia basta un voto in più, poi c’è l’attività di commissione e in molte commissioni il Governo sarebbe in minoranza”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Tg2 Post. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Vediamo se alci saranno i numeri per la maggioranza assoluta. Basta unin più dipende per far cosa, chi ha esperienza parlamentare sa che formalmente per ottenere labasta unin più, poi c’è l’attività di commissione e in molte commissioni ilsarebbe in minoranza”. Lo ha affermato Matteo, ospite di Tg2 Post. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

