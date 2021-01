Governo: Orlando, 'Renzi? Ricucire strappo difficile, se non impossibile' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - Con Renzi "Ricucire lo strappo credo sia difficile se non impossibile. Non per ripicca. Ci troviamo di fronte a una ripresa di una strategia fermata dalla pandemia, ma Italia viva era decisa a dare una natura tattica e transitoria a questa alleanza. Appena si è aperta una finestra c'è stata una iniziativa politica. Siamo sempre lì". Lo ha detto Andrea Orlando a speciale Tg1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - Conlocredo siase non. Non per ripicca. Ci troviamo di fronte a una ripresa di una strategia fermata dalla pandemia, ma Italia viva era decisa a dare una natura tattica e transitoria a questa alleanza. Appena si è aperta una finestra c'è stata una iniziativa politica. Siamo sempre lì". Lo ha detto Andreaa speciale Tg1.

fattoquotidiano : Crisi, la diretta – Il giorno di Conte alla Camera. Orlando: “Tentativo di far cadere il governo fallirà. Non ci si… - Corriere : L’ira di Orlando (Pd): «Errore di pochi che pagheremo tutti» - zazoomblog : Governo: Orlando Conte ha dato fisionomia politica a coalizione è la prima volta - #Governo: #Orlando #Conte… - TV7Benevento : Governo: Orlando, 'Conte ha dato fisionomia politica a coalizione, è la prima volta'... - TV7Benevento : Governo: Orlando, 'Renzi? Ricucire strappo difficile, se non impossibile'... -