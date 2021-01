Governo, la Camera vota la fiducia con 321 sì. Applauso in Aula dopo l’annuncio di Fico (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con 321 sì, 259 no e 27 astenuti, il Governo ha ottenuto dalla Camera la fiducia posta sulla risoluzione della maggioranza presentata sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nella prima prova (domani toccherà al Senato), l’esecutivo ha incassato una fiducia, con sei voti oltre la maggioranza assoluta che è pari a 315. Il risultato è stato accolto con un lungo Applauso da parte dell’Aula L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con 321 sì, 259 no e 27 astenuti, ilha ottenuto dallalaposta sulla risoluzione della maggioranza presentata sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nella prima prova (domani toccherà al Senato), l’esecutivo ha incassato una, con sei voti oltre la maggioranza assoluta che è pari a 315. Il risultato è stato accolto con un lungoda parte dell’L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - TNannicini : Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come ha sottolineato anche Zi… - matteosalvinimi : In diretta dalla Camera, voto di fiducia al governo Conte: l'intervento di Riccardo Molinari per la Lega.… - ritalaura2000 : RT @ivanscalfarotto: @la_kuzzo Solo +5 alla Camera. Per il governo non mi pare un gran risultato. - axell_leone : RT @matteosalvinimi: In diretta dalla Camera, voto di fiducia al governo Conte: l'intervento di Riccardo Molinari per la Lega. @MolinariRik… -