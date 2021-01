Gianni Morandi e l’ex parente che riempie gli stadi: Ecco chi è (Di lunedì 18 gennaio 2021) Gianni Morandi, grande cantautore: il su ex genero è anche lui cantante. Vediamo di chi si tratta e in che rapporti stanno Marianna MorandiGianni Morandi lo abbiamo conosciuto in tutta la sua allegria e spensieratezza, da generazioni ormai entra nelle case degli italiani presentando e ricordando i suoi meravigliosi successi. Amatissimo dal suo pubblico è riuscito anche nella giornata di chiusura dell’anno, il 31 Dicembre, a stupire con esplosive gaffe ed entusiaste performance. Ma quello che sta arroventando il gossip in questi mesi è la sua parentela con un altro importante ed apprezzato cantante: Biagio Antonacci. Un vero e proprio racconto, che si snoda nel corso di una lunga intervista che Biagio Antonacci ha rilasciato alla rivista “Vanity Fair“. Nel corso ... Leggi su kronic (Di lunedì 18 gennaio 2021), grande cantautore: il su ex genero è anche lui cantante. Vediamo di chi si tratta e in che rapporti stanno Mariannalo abbiamo conosciuto in tutta la sua allegria e spensieratezza, da generazioni ormai entra nelle case degli italiani presentando e ricordando i suoi meravigliosi successi. Amatissimo dal suo pubblico è riuscito anche nella giornata di chiusura dell’anno, il 31 Dicembre, a stupire con esplosive gaffe ed entusiaste performance. Ma quello che sta arroventando il gossip in questi mesi è la suala con un altro importante ed apprezzato cantante: Biagio Antonacci. Un vero e proprio racconto, che si snoda nel corso di una lunga intervista che Biagio Antonacci ha rilasciato alla rivista “Vanity Fair“. Nel corso ...

