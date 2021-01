Gazzetta: Pirlo è l’uomo giusto per la Juventus? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pirlo è l’uomo giusto per questa Juve? Se lo chiede Andrea Di Caro sulla Gazzetta dello Sport, analizzando la sconfitta della squadra bianconera ad opera dell’Inter per 2-0. “Il 2-0 è un risultato classico, tondo, meritato, pesante. E poteva essere più largo”. Conte stravince la sfida con Pirlo. La Juve, la cui caratteristica “è sempre stata quella di non fallire mai le partite decisive”, stavolta, invece “l’ha «toppata» in modo clamoroso e inaspettato, da tutti i punti di vista: tattico, tecnico, fisico”. E’ difficile, scrive, commentare una prestazione così brutta. Non significa però che la Juve sia fuori dai giochi. Il prossimo obiettivo è la Supercoppa contro il Napoli, mercoledì. “«La Juve non sbaglia mai due partite di fila», altra certezza recitata a memoria per decenni che rischia di essere ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021)per questa Juve? Se lo chiede Andrea Di Caro sulladello Sport, analizzando la sconfitta della squadra bianconera ad opera dell’Inter per 2-0. “Il 2-0 è un risultato classico, tondo, meritato, pesante. E poteva essere più largo”. Conte stravince la sfida con. La Juve, la cui caratteristica “è sempre stata quella di non fallire mai le partite decisive”, stavolta, invece “l’ha «toppata» in modo clamoroso e inaspettato, da tutti i punti di vista: tattico, tecnico, fisico”. E’ difficile, scrive, commentare una prestazione così brutta. Non significa però che la Juve sia fuori dai giochi. Il prossimo obiettivo è la Supercoppa contro il Napoli, mercoledì. “«La Juve non sbaglia mai due partite di fila», altra certezza recitata a memoria per decenni che rischia di essere ...

