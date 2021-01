Fausto Gresini, le condizioni del manager peggiorano per il virus (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non arrivano affatto buone notizie per quanto riguarda la situazione di Fausto Gresini. In ospedale da fine dicembre, ora è peggiorato. Da diversi giorni Fausto Gresini si trova all’interno dell’Ospedale Maggiore di Bologna, con un ricovero che si è reso necessario a causa di un violento contagio da Covid subito. Il 59enne manager di motociclismo, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non arrivano affatto buone notizie per quanto riguarda la situazione di. In ospedale da fine dicembre, ora è peggiorato. Da diversi giornisi trova all’interno dell’Ospedale Maggiore di Bologna, con un ricovero che si è reso necessario a causa di un violento contagio da Covid subito. Il 59ennedi motociclismo, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkySportMotoGP : Coronavirus, il medico di Fausto Gresini: “E' ancora grave, in ventilazione meccanica” #SkyMotori - Corriere : «Papà prima del virus era un 59enne in salute, questo mostro invisibile può prendere tutti» - infoitsport : Fausto Gresini, ricoverato per il Covid: le attuali condizioni di salute dell’ex pilota - rigo_debora : RT @Corriere: «Papà prima del virus era un 59enne in salute, questo mostro invisibile può prendere tutti» - lillydessi : Covid, peggiorano le condizioni di Fausto Gresini: ha la febbre alta - La Gazzetta dello Sport -