Eurogruppo, fonti MEF: positiva discussione su stimoli-crescita (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Una “positiva discussione sulle politiche economiche nell’Eurozona e sul coordinamento tra breve termine e rilancio della crescita da un lato, e dall’altro le prospettive di medio termine, con il ruolo del piano di Recovery per aumentare potenziale e produttività e risolvere squilibri e divergenze”. Così fonti del Ministero dell’economia e delle finanze sintetizzano la riunione di oggi dell’Eurogruppo. I ministri finanziari dell’Eurozona si sono incontrati in videoconferenza per discutere i rapporti della Commissione UE sugli squilibri macroeconomici degli Stati membri, i piani nazionali degli Stati per la ripresa e la resilienza (PNRR) le prospettive di cooperazione con la nuova amministrazione Biden. Per questo ultimo motivo è stato invitato anche l’ex segretario del Tesoro USA, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Una “sulle politiche economiche nell’Eurozona e sul coordinamento tra breve termine e rilancio dellada un lato, e dall’altro le prospettive di medio termine, con il ruolo del piano di Recovery per aumentare potenziale e produttività e risolvere squilibri e divergenze”. Cosìdel Ministero dell’economia e delle finanze sintetizzano la riunione di oggi dell’. I ministri finanziari dell’Eurozona si sono incontrati in videoconferenza per discutere i rapporti della Commissione UE sugli squilibri macroeconomici degli Stati membri, i piani nazionali degli Stati per la ripresa e la resilienza (PNRR) le prospettive di cooperazione con la nuova amministrazione Biden. Per questo ultimo motivo è stato invitato anche l’ex segretario del Tesoro USA, ...

pbrex668 : RT @GonnelliLuca: fonti Ue, probabile Gualtieri riferisca a Eurogruppo @Agenzia_Ansa . Della serie in piena sovranità ed autonomia. - PonytaEle : RT @GonnelliLuca: fonti Ue, probabile Gualtieri riferisca a Eurogruppo @Agenzia_Ansa . Della serie in piena sovranità ed autonomia. - lucabattanta : RT @GonnelliLuca: fonti Ue, probabile Gualtieri riferisca a Eurogruppo @Agenzia_Ansa . Della serie in piena sovranità ed autonomia. - capand69 : RT @GonnelliLuca: fonti Ue, probabile Gualtieri riferisca a Eurogruppo @Agenzia_Ansa . Della serie in piena sovranità ed autonomia. - GonnelliLuca : fonti Ue, probabile Gualtieri riferisca a Eurogruppo @Agenzia_Ansa . Della serie in piena sovranità ed autonomia. -

Ultime Notizie dalla rete : Eurogruppo fonti Eurogruppo, fonti MEF: positiva discussione su stimoli-crescita Il Messaggero Ue: Gualtieri, coordinare meglio a livello europeo l’ultima fase sostegni

durante l’incontro odierno dell’Eurogruppo secondo quanto riferiscono fonti del Me. A questo fine, secondo il ministro, è utile uno scambio delle migliori pratiche tra i diversi Paesi col supporto ...

No a Salvini, sì alla stabilità. Bruxelles preoccupata per i numeri di Conte

In Eurogruppo si chiede conto a Gualtieri della situazione politica: sostegno, ma sul recovery c'è da lavorare ...

durante l’incontro odierno dell’Eurogruppo secondo quanto riferiscono fonti del Me. A questo fine, secondo il ministro, è utile uno scambio delle migliori pratiche tra i diversi Paesi col supporto ...In Eurogruppo si chiede conto a Gualtieri della situazione politica: sostegno, ma sul recovery c'è da lavorare ...