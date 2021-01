Esordio boom in borsa per Stellantis: +7,6% (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stellantis, la società che è sorta dalla fusione tra Fca e Peugeot, è partita con il botto nel primo giorno di quotazione a Piazza Affari. Il titolo della nuova società, di cui la holding Exor degli Agnelli-Elkann è il primo socio con il 14,4%, ha infatti chiuso le negoziazioni in crescita del 7,6% a 13,5 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021), la società che è sorta dalla fusione tra Fca e Peugeot, è partita con il botto nel primo giorno di quotazione a Piazza Affari. Il titolo della nuova società, di cui la holding Exor degli Agnelli-Elkann è il primo socio con il 14,4%, ha infatti chiuso le negoziazioni in crescita del 7,6% a 13,5 L'articolo

Stellantis, la società che è sorta dalla fusione tra Fca e Peugeot, è partita con il botto nel primo giorno di quotazione a Piazza Affari. Il titolo della nuova società, di cui la holding Exor degli ...

