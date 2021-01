Drammatico incidente stradale: muore calciatore di soli 15 anni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un giovane calciatore di 15 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale consumatosi nella serata tra sabato e domenica a Cossato (Biella). Un ragazzo di soli 15 anni è morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale consumatosi a Cossato, in provincia di Biella. Stando a quanto ricostruito, la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un giovanedi 15ha perso la vita in un tragicoconsumatosi nella serata tra sabato e domenica a Cossato (Biella). Un ragazzo di15è morto nella notte tra sabato e domenica in unconsumatosi a Cossato, in provincia di Biella. Stando a quanto ricostruito, la L'articolo proviene da YesLife.it.

RaffaeleRaimon2 : RT @sonononnalucia: Una notizia straordinaria in un giorno drammatico Alex Zanardi è tornato a parlare. A distanza di 7 mesi dallo spavent… - infoitcultura : Lapo Elkann, il grave incidente in auto: ‘Ero in coma’, momento drammatico - zazoomblog : Lapo Elkann il grave incidente in auto: ‘Ero in coma’ momento drammatico - #Elkann #grave #incidente #auto: - cronacacaserta : Drammatico incidente mortale nella serata tra sabato e domenica, lungo strada statale 87, al confine tra Marcianise… - PasqualeMarro : Drammatico incidente, furgone finisce contro tir: un morto e sei feriti -