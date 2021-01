Covid scuola, si parte con i test rapidi ripetuti a breve tempo per docenti, Ata e studenti (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'importanza di effettuare test rapidi nel breve tempo viene sottolineata da Stefania Salmaso, membro dell'Aie che spiega quanto sia importante la sorveglianza sanitaria nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'importanza di effettuarenelviene sottolineata da Stefania Salmaso, membro dell'Aie che spiega quanto sia importante la sorveglianza sanitaria nelle scuole. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Il #Cts dà l'ok, oggi si torna a #scuola alle superiori #ANSA #Covid - Agenzia_Ansa : #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la… - matteorenzi : Non va tutto bene, non va tutto bene. Come spiega il grafico, l’Italia è il Paese che è messo peggio nel rapporto d… - daimonclub : Covid, Studenti Emilia: “didattica a distanza pesante, ma necessaria. Se si aprono le scuole, perché palestre e pis… - orizzontescuola : Covid scuola, si parte con i test rapidi ripetuti a breve tempo per docenti e studenti -