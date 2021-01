Coronavirus: controlli Smart-Covid in Lombardia, 615 multe dei vigili (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Sono 38 i comandi di Polizia locale lombardi che hanno aderito all'operazione Smart/Covid svolta tra novembre e dicembre 2020 con oltre 130 comuni coinvolti, circa 5mila operatori di polizia locale, 3,8 mln di residenti. In tutto, per il piano messo a punto dalla Regione Lombardia, ono state identificate 3.340 persone, 615 le sanzioni elevate per le violazioni ai provvedimenti del contenimento del Covid19. L'impegno della Polizia locale non ha però tralasciato le attività di prevenzione e controllo alle norme di comportamento imposte dal codice della strada e gli operatori hanno elevato 7.640 sanzioni e rilevato circa 150 incidenti. Ed inoltre 10 conducenti sono risultati positivi all'alcool test e segnalati. Per inosservanza ai regolamenti di Polizia urbana sono stati elevati di 121 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Sono 38 i comandi di Polizia locale lombardi che hanno aderito all'operazionesvolta tra novembre e dicembre 2020 con oltre 130 comuni coinvolti, circa 5mila operatori di polizia locale, 3,8 mln di residenti. In tutto, per il piano messo a punto dalla Regione, ono state identificate 3.340 persone, 615 le sanzioni elevate per le violazioni ai provvedimenti del contenimento del19. L'impegno della Polizia locale non ha però tralasciato le attività di prevenzione e controllo alle norme di comportamento imposte dal codice della strada e gli operatori hanno elevato 7.640 sanzioni e rilevato circa 150 incidenti. Ed inoltre 10 conducenti sono risultati positivi all'alcool test e segnalati. Per inosservanza ai regolamenti di Polizia urbana sono stati elevati di 121 ...

La battaglia contro il Covid-19 è ancora lunga e l’attenzione dev’essere sempre massima. Altrimenti, il rischio è quello di creare nuovi focolai. All’ospedale di Gallipoli ha fatto preoccupare un foco ...

