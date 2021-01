Conte come Prodi: saranno determinanti i senatori a vita. Napolitano e Monti in soccorso del premier (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono sei, potrebbero essere determinanti per far nascere o far morire il governo Conte. come ai tempi di Romano Prodi, come ai tempi di Mario Monti. Attualmente sono in carica sei senatori a vita: il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e altri cinque di nomina presidenziale (Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia, nominati da Napolitano, e Liliana Segre, nominata da Sergio Mattarella). In tanti, negli anni, hanno discusso sulla reale valenza politica dell’istituto dei senatori a vita, che spesso, soprattutto a sinistra, finiscono per diventare l’ago della bilancia per i governi “politici”, come negli anni ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono sei, potrebbero essereper far nascere o far morire il governoai tempi di Romanoai tempi di Mario. Attualmente sono in carica sei: il presidente emerito della Repubblica Giorgioe altri cinque di nomina presidenziale (Mario, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia, nominati da, e Liliana Segre, nominata da Sergio Mattarella). In tanti, negli anni, hanno discusso sulla reale valenza politica dell’istituto dei, che spesso, soprattutto a sinistra, finiscono per diventare l’ago della bilancia per i governi “politici”,negli anni ha ...

