Conte alla prova dell’aula della Camera, sulla carta 315 i voti. Ecco lo scenario (Di lunedì 18 gennaio 2021) La caccia ai responsabili si è concentrata soprattutto al Senato dove i numeri da inizio legislatura sono stati in bilico ma a impensierire il governo sono anche i numeri della Camera che per prima oggi è chiamata a votare la fiducia a Giuseppe Conte dopo l'uscita di Iv dalla maggioranza. La storia parlamentare insegna che questo genere di votazioni sono incerte fino all'ultimo secondo ma sulla carta la compagine dell'esecutivo, senza i renziani, sfiora appena la maggioranza assoluta, fissata a Montecitorio a quota 315 perché sono 329 i deputati in carica.I voti sicuri per Conte infatti sulla carta sono proprio 315. Si tratta dei 190 deputati M5s, oggi ridotti a 189 per un'assenza giustificata a causa del Covid. Dei 93 ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 gennaio 2021) La caccia ai responsabili si è concentrata soprattutto al Senato dove i numeri da inizio legislatura sono stati in bilico ma a impensierire il governo sono anche i numeriche per prima oggi è chiamata a votare la fiducia a Giuseppedopo l'uscita di Iv dmaggioranza. La storia parlamentare insegna che questo genere di votazioni sono incerte fino all'ultimo secondo mala compagine dell'esecutivo, senza i renziani, sfiora appena la maggioranza assoluta, fissata a Montecitorio a quota 315 perché sono 329 i deputati in carica.Isicuri perinfattisono proprio 315. Si tratta dei 190 deputati M5s, oggi ridotti a 189 per un'assenza giustificata a causa del Covid. Dei 93 ...

borghi_claudio : A conte risponderò io alla fine del suo intervento. Prenderò la parola per sesto. #camera - borghi_claudio : Allora? Niente costruttori? Nessuno che voglia mettersi lì a far continuare a far fare affari alla cricca di conte… - ManlioDS : Un grande uomo, un grande #Presidente, da tutelare per il bene degli italiani dagli avvoltoi che dietro alla masche… - GianniCestra69 : RT @AngeloCiocca: #Conte nel suo discorso alla #Camera ha detto che ha sempre coinvolto il Parlamento...al massimo ha presentato informativ… - Avantionline : PRESSING Il Governo verso la conta. Oggi si decide alla Camera. Appello di Conte verso 'i volenterosi'. Renzi: 'La… -