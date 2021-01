Come pulire e lavare le scarpe bianche (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le sneakers bianche sono ormai diventate un must: quasi tutti, nella propria scarpiera, possiedono un paio di scarpe da ginnastica total white. Il bianco, infatti, è un colore molto versatile e facile da abbinare ad ogni occasione. Il colore, allo stesso tempo, le rende molto difficili da pulire e da portare allo splendore iniziale. Dunque, che siano in tela o pelle, tendono a rovinarsi e sporcarsi davvero facilmente. Comunque, è possibile avere scarpe bianche sempre pulite ed in ordine seguendo alcuni importanti accorgimenti: bicarbonato, limone, sapone di Marsiglia, latte detergente, detersivo per i piatti e candeggina diventeranno i tuoi nuovi migliori amici. Sebbene sia preferibile lavarle a mano, è comunque possibile anche metterle in lavatrice. Per evitare l’ingiallimento, è bene non esporre le ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le sneakerssono ormai diventate un must: quasi tutti, nella propria scarpiera, possiedono un paio dida ginnastica total white. Il bianco, infatti, è un colore molto versatile e facile da abbinare ad ogni occasione. Il colore, allo stesso tempo, le rende molto difficili dae da portare allo splendore iniziale. Dunque, che siano in tela o pelle, tendono a rovinarsi e sporcarsi davvero facilmente. Comunque, è possibile averesempre pulite ed in ordine seguendo alcuni importanti accorgimenti: bicarbonato, limone, sapone di Marsiglia, latte detergente, detersivo per i piatti e candeggina diventeranno i tuoi nuovi migliori amici. Sebbene sia preferibile lavarle a mano, è comunque possibile anche metterle in lavatrice. Per evitare l’ingiallimento, è bene non esporre le ...

