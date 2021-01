Capitol Hill, congresso in lockdown per allarme sicurezza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tutta l’area di Capitol Hill , dove ha sede il congresso americano, è stata messa in lockdown in seguito all’allarme per la sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme sarebbe stato provocato... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tutta l’area di, dove ha sede ilamericano, è stata messa inin seguito all’per la. Secondo le prime ricostruzioni, l’sarebbe stato provocato...

Radio1Rai : ?? #Usa Fumo alle spalle di Capitol Hill. L'edificio e gli uffici di Camera e Senato sono in lockdown. L'intercom ha… - HuffPostItalia : Capitol Hill chiuso per 'minaccia alla sicurezza', stop alle prove per insediamento Biden - HuffPostItalia : L'ex moglie lo riconosce in foto a Capitol Hill e chiama l'Fbi: manifestante arrestato - angelerrimo : RT @StefanoFeltri: Qui si vede il talento dell'avvocato: Conte riesce a parlare a lungo dell'assalto a Capitol Hill senza mai nominare Trum… - Sofiajeanne : RT @chedisagio: Condannare 'I fatti di Capitol Hill' senza mai citare il responsabile di tutto ciò, Donald Trump ? -