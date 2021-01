Andrea Zenga smentito in diretta: “Vi racconto davvero suo padre” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Andrea Zenga è stato smentito in diretta dopo le parole d’attacco nei confronti di suo padre Walter Zenga. Parla l’ex fidanzata. Tra i tanti argomenti di cui si è parlato ieri sera a Live – Non è la D’Urso ha tenuto banco anche il caso relativo a Walter Zenga ed i suoi figli. Per chi Leggi su youmovies (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è statoindopo le parole d’attacco nei confronti di suoWalter. Parla l’ex fidanzata. Tra i tanti argomenti di cui si è parlato ieri sera a Live – Non è la D’Urso ha tenuto banco anche il caso relativo a Waltered i suoi figli. Per chi

trash_italiano : Potrei innamorarmi di Andrea Zenga #GFVIP - GocciaNel : RT @nelnomedeltrash: Tommaso “ZENGA,se avessi due biglietti per la finale è uno il tuo a chi lo daresti tra Pierpaolo e Andrea” ZENGA:” per… - 17Zanni : RT @CortesiLucia: Cecilia: lui secondo me non è stato sincero con la mia nomination Crocc: Cecilia se pensi questa cosa di Andrea Zenga va… - 17Zanni : RT @nelnomedeltrash: Tommaso “ZENGA,se avessi due biglietti per la finale è uno il tuo a chi lo daresti tra Pierpaolo e Andrea” ZENGA:” per… - Patrizi37284092 : RT @CortesiLucia: Cecilia: lui secondo me non è stato sincero con la mia nomination Crocc: Cecilia se pensi questa cosa di Andrea Zenga va… -