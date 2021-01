Allied Esports rinnova l’accordo con HyperX per i diritti di denominazione della Esports Arena di Las Vegas

Leggi su esports247

(Di lunedì 18 gennaio 2021), società di intrattenimento, ha annunciato il rinnovo del proprio accordo con la società di periferichesuidiper l’di Las. In virtù di questo accordo, la sede prenderà ancora il nome diLascontinuerà a essere presente in tutte le promozioni, i contenuti e i social media dell’. Inoltre, tutte e due le parti collaboreranno ad una serie di eventi in co-branding che si svolgeranno proprio nella struttura di Las. Il rinnovo ...