Vidal | “Sono felice | abbiamo dimostrato di poter lottare per lo scudetto”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 17 gennaio 2021) E’ un Arturoquello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione di questa sera: ” Era importante per me e per la squadra. Era una partita difficile contro la squadra più forte in Italia.che siamo capaci diper lo. Una vittoria che da fiducia per continuare e pensare che si possa vincere loe fermare la Juve dopo 9 anni. Vogliamo arrivare fino in fondo”. foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.