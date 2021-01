Traffico Roma del 17-01-2021 ore 19:30 (Di domenica 17 gennaio 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione prudenza nella guida per la possibilità di tratti ghiacciati visibilità ridotta per nebbia sulla Autosole te lo svincolo per la diramazione Roma sud e Valmontone e città proseguono i lavori di manutenzione sul viadotto della Magliana carreggiata ridotta del pattinaggio e vede la maglia nelle due direzioni per quanto è la formazione di rallentamento Oggi blocco del Traffico all’interno della fascia verde fino alle 20:30 per ciclomotori e motoveicoli fino ad Euro 1 autoveicoli a benzina e diesel fino ad euro due restiamo a distanza è vietato uscire dalla propria regione tranne che per motivi di lavoro salute o necessità giustificati da autocertificazione intensificati i controlli su strade stazioni ed aeroporti del tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione prudenza nella guida per la possibilità di tratti ghiacciati visibilità ridotta per nebbia sulla Autosole te lo svincolo per la diramazionesud e Valmontone e città proseguono i lavori di manutenzione sul viadotto della Magliana carreggiata ridotta del pattinaggio e vede la maglia nelle due direzioni per quanto è la formazione di rallentamento Oggi blocco delall’interno della fascia verde fino alle 20:30 per ciclomotori e motoveicoli fino ad Euro 1 autoveicoli a benzina e diesel fino ad euro due restiamo a distanza è vietato uscire dalla propria regione tranne che per motivi di lavoro salute o necessità giustificati da autocertificazione intensificati i controlli su strade stazioni ed aeroporti del tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

Avezzano – Una fila così lunga non si vedeva da quando la nota catena di fast food riaprì a maggio dopo il primo lookdown. Nell’ultimo sabato sera in zona gialla in moltissimi si sono messi in coda pa ...

Avezzano. Dalle 13.55 di oggi, il traffico ferroviario tra Avezzano e Tagliacozzo è bloccato a causa di un inconveniente tecnico a un treno. Il servizio è riprogrammato con bus; per i treni ancora in ...

