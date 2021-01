Traffico Roma del 17-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione possibili rallentamenti per un incidente avvenuto su via di lunghezzina all’altezza dello svincolo per La A24 anche oggi blocco delall’interno della fascia verde fino alle 20:30 per ciclomotori e motoveicoli fino ad Euro 1 autoveicoli a benzina e diesel fino ad Euro 2 prese con i lavori di manutenzione sul viadotto della Magliana cara è ridotta del pattinaggio e vede la Magliana nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiorrestiamo a distanza da oggi il Lazio passa in zona arancione con negozi aperti fino alle 21 ma non i bar e ristoranti che possono continuare a fare le consegne a domicilio E l’asporto quest’ultimo fino alle 18 per enoteche e bar esce un bel tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della ...