Tod’s e il suo uomo gentiluomo in #sevenT

(Di domenica 17 gennaio 2021) Uno stile sofisticato, una moda ambientata nella campagna di Vigevano, è questala collezione autunno-inverno 2021 diretta da Walter Chiapponi, direttore creativo di. Molto raffinata, ambientata a Villa Ronchi in una tenuta di campagna e con protagonista il giovane attore Lorenzo Zurzolo. Colori caldi, naturali, che si rifanno alla terra, all’ambiente; capi eterni come il trench, la giacca-camicia, la hunting jacket e la field jacket, i pantaloni da cavallo, le maglie dalle coste grosse, la felpa da collegiale.– credit: camera della moda Ai piedi i grandi classici Ai piedi, stivali da pioggia, le stringate robuste dalle cuciture norvegesi, gli stivaletti con tacco texano, le sneaker o i desert boot dai gommini ingranditi. Un mix perfetto, reso ancora più perfetto dagli accessori come le borse sulle ...