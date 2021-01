Tennis: Australian Open, un positivo sull’aereo da Doha, 25 giocatori isolati. Djokovic lancia proposte, in corso allenamenti alternativi (Di domenica 17 gennaio 2021) Continuano ad addensarsi le nubi sopra gli Australian Open. Dopo i due voli verso Melbourne con positivi al Covid-19 al loro interno rispettivamente da Los Angeles e da Abu Dhabi, nelle scorse ore anche in un terzo aereo, quello da Doha, si è registrata una singola identica casistica. A causa di ciò, 58 passeggeri, tra cui 25 giocatori, sono stati immediatamente messi in quarantena, e non si potranno muovere dalle stanze dei loro hotel per 14 giorni. Tra i partecipanti allo Slam di Melbourne e ai tornei collaterali, hanno testimoniato di essere su quel volo il canadese Vasek Pospisil e il francese Alexandre Muller; in linea generale, si tratta di un aereo frequentato per buona misura da giocatori che a Doha avevano disputato le qualificazioni (in modo separato dalle donne che, va ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Continuano ad addensarsi le nubi sopra gli. Dopo i due voli verso Melbourne con positivi al Covid-19 al loro interno rispettivamente da Los Angeles e da Abu Dhabi, nelle scorse ore anche in un terzo aereo, quello da, si è registrata una singola identica casistica. A causa di ciò, 58 passeggeri, tra cui 25, sono stati immediatamente messi in quarantena, e non si potranno muovere dalle stanze dei loro hotel per 14 giorni. Tra i partecipanti allo Slam di Melbourne e ai tornei collaterali, hanno testimoniato di essere su quel volo il canadese Vasek Pospisil e il francese Alexandre Muller; in linea generale, si tratta di un aereo frequentato per buona misura dache aavevano disputato le qualificazioni (in modo separato dalle donne che, va ...

