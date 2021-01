Servizi segreti per la caccia i senatori: bufera su Conte (Di domenica 17 gennaio 2021) Servizi segreti alla ricerca dei senatori per salvare il Governo: bufera su Conte dopo le indiscrezioni pubblicate su ‘La Stampa’ dal direttore Giannini “Le rivelazioni del direttore de ‘La Stampa’ Massimo Giannini sono gravissime. Nel suo editoriale, Giannini parla di uno ‘strano network’ che si starebbe occupando di reclutare senatori per conto del presidente del Consiglio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 17 gennaio 2021)alla ricerca deiper salvare il Governo:sudopo le indiscrezioni pubblicate su ‘La Stampa’ dal direttore Giannini “Le rivelazioni del direttore de ‘La Stampa’ Massimo Giannini sono gravissime. Nel suo editoriale, Giannini parla di uno ‘strano network’ che si starebbe occupando di reclutareper conto del presidente del Consiglio… L'articolo Corriere Nazionale.

ricpuglisi : I servizi segreti italiani non hanno nulla da dire sul presunto hackeraggio degli account social del Presidente del… - ilfoglio_it : Palazzo Chigi nega qualsiasi coinvolgimento dell'intelligence in queste ore per trovare i voti che mancano al Senat… - fattoquotidiano : Che Paese stupendo, l’Italia. Succedono cose che altrove sarebbero impensabili. Specialmente nel giornalismo… - RODOLFOSALVATOR : RT @francescagraz1: #GianniniStampa: 'gruppo avvocati, 007 e prelati impegnati nella caccia al responsabile per mettere al sicuro Conte.' T… - Fusillide : RT @janavel7: Il direttore della Stampa scrive che il capo dei Servizi segreti sta reclutando sostenitori per il governo Conte. Sarebbe una… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi segreti Governo, Anzaldi (Iv): "Capo servizi segreti e Gdf cercano senatori per Conte?" Dire Usa servizi segreti e Finanza per reclutare responsabili. Massimo Giannini sgancia la bomba su Conte

La caccia dei Costruttori da parte del premier Giuseppe Conte? A colpi di telefonate da parte di "noti legali vicini al premier, da presidenti ...

Conte accusato di coinvolgere l’Intelligence per salvare il Governo: Palazzo Chigi smentisce

Dal quotidiano La Stampa arriva una grave accusa al presidente del Consiglio Conte: si sarebbe avvalso dell'Intelligence per trovare i senatori per ampliare la maggioranza.

La caccia dei Costruttori da parte del premier Giuseppe Conte? A colpi di telefonate da parte di "noti legali vicini al premier, da presidenti ...Dal quotidiano La Stampa arriva una grave accusa al presidente del Consiglio Conte: si sarebbe avvalso dell'Intelligence per trovare i senatori per ampliare la maggioranza.