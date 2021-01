Renzi: “Mai voluto cacciare Conte, io sono un patriota” (Di domenica 17 gennaio 2021) Secondo l'ex segretario del Pd, "la crisi non è politica, resta il fatto che siamo il Paese con il peggior numero di morti e livello di economia, altro che parlare sui social di “modello Italia”. No, non siamo un modello". L’ironia di Mastella Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 17 gennaio 2021) Secondo l'ex segretario del Pd, "la crisi non è politica, resta il fatto che siamo il Paese con il peggior numero di morti e livello di economia, altro che parlare sui social di “modello Italia”. No, non siamo un modello". L’ironia di Mastella

