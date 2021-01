Pulire le borse di pelle non è mai stato così semplice | curiose?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 17 gennaio 2021)ledinon è una pratica, anzi. Richiede una certa attenzione ma, con alcuni semplici accorgimenti, è possibile farle rivivere e risplendere. Esistono tantissimi rimedi da adottare. Potete ricorrere, ad esempio, ad aceto, albume e aceto.di sapere come procedere? Iniziamo!ledi: da dove cominciare? Nel caso in cui doveste rimuovere una piccola macchia, impregnate un batuffolo di ovatta dentro il latte detergente. Evitate assolutamente di utilizzare l’acqua per ledi, soprattutto se sono scamosciate. Può capitare di trovarsi alle prese con superfici ammuffite. In questo caso, potete ricorrere ad alcol isopropilico oppure ad acqua e aceto. Sulle macchie ...