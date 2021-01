Prada Cup, Luna Rossa sfrutta la scuffia di American Magic e conquista la seconda vittoria (Di domenica 17 gennaio 2021) Luna Rossa batte American Magic e riscatta la precedente sconfitta contro Ineos UK, restando in corsa per il primo posto del round robin di Prada Cup. Ad Auckland (Nuova Zelanda) la sfida è stata decisa da una paurosa scuffia dell’imbarcazione statunitense che, va detto, aveva dominato i primi cinque lati del percorso. Il team Prada Pirelli incassa dunque un punto prezioso, ma non può certo sorridere per le prestazioni espresse con vento sostenuto. Sul campo di regata A e con raffiche tra i 14 ed i 17 nodi, Luna Rossa dominava la partenza, ma sin da subito la flotta dello skipper Terry Hutchinson si rivelava costantemente più veloce di bolina. Al primo gate American Magic transitava con 6 secondi di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021)battee riscatta la precedente sconfitta contro Ineos UK, restando in corsa per il primo posto del round robin diCup. Ad Auckland (Nuova Zelanda) la sfida è stata decisa da una paurosadell’imbarcazione statunitense che, va detto, aveva dominato i primi cinque lati del percorso. Il teamPirelli incassa dunque un punto prezioso, ma non può certo sorridere per le prestazioni espresse con vento sostenuto. Sul campo di regata A e con raffiche tra i 14 ed i 17 nodi,dominava la partenza, ma sin da subito la flotta dello skipper Terry Hutchinson si rivelava costantemente più veloce di bolina. Al primo gatetransitava con 6 secondi di ...

