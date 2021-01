Nba, debutto da record con i Nets per Harden (Di domenica 17 gennaio 2021) Era l'uomo più atteso della notte Nba e James Harden non ha tradito. Anzi, il "Barba" si è regalato un pezzo di storia nella vittoria 122-115 di Brooklyn ai danni di Orlando . Già, perché nessuno ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Era l'uomo più atteso della notte Nba e Jamesnon ha tradito. Anzi, il "Barba" si è regalato un pezzo di storia nella vittoria 122-115 di Brooklyn ai danni di Orlando . Già, perché nessuno ...

